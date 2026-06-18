Пациентка впала в клиническую смерть в клинике пластической хирургии в Москве

В московской клинике пластической хирургии Seline пациентка впала в клиническую смерть во время медицинских манипуляций. По данным SHOT, ЧП произошло в операционной медцентра в Большом Кондратьевском переулке.

Женщине резко стало плохо во время процедуры. Сейчас за её жизнь борются реаниматологи. По информации канала, клиника последние годы работала с заметной прибылью: за пять лет чистый доход составил 142,5 млн рублей.

При этом в сети, как утверждает SHOT, много негативных отзывов о врачах этого медцентра. Официальных комментариев клиники и подробностей о состоянии пациентки пока не приводится.

Ранее Life.ru рассказывал, что женщине в Крымы по ошибке вырезали матку после смерти её новорожденного ребёнка. А мама троих детей впала в кому после родов в Ульяновска — она оказалась между жизнью и смертью из-за ошибки врача, который вколол девушке транексамовую кислоту вместо анестезии.