24 марта, 15:15

Росздравнадзор проверит пластического хирурга после жалобы на порванную грудь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Velimir Zeland

Росздравнадзор начал проверку после сообщений о пострадавших пациентах московского пластического хирурга Леонида Николенко. Женщины жаловались на серьёзные осложнения после операций, включая поражение лицевого нерва и мышц лица, пишет телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Последствия операций у хирурга Леонида Николенко. Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Число пострадавших растёт — только за последнее время с жалобами обратились ещё четыре москвички. У одной из них после операции перестал закрываться глаз, другие сообщают о сильных болях, воспалениях и длительной реабилитации.

Одна из пациенток рассказала, что пришла на абдоминопластику за 250 тысяч рублей, но во время операции ей без согласия сделали дополнительную подтяжку подбородка. В результате — повреждение лицевого нерва и осложнения после вмешательства. Другая женщина утверждает, что после комплекса процедур получила травмы лицевых мышц и уже больше года проходит лечение.

Есть жалобы и на другие операции: по словам пациенток, у некоторых начались воспаления и не достигнут заявленный результат. Женщины утверждают, что после осложнений врач переставал выходить на связь.

В Росздравнадзоре заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего и призвали пострадавших предоставить информацию. Пациентки также обратились в прокуратуру, МВД, Минздрав и СК.

Ранее Life.ru писал, что пластические хирурги из Калининграда забыли бинт внутри пациентки. За 750 тысяч рублей ей за одну операцию провели абдоминопластику, бодилифт, липосакцию и липолифтинг, удалив четыре литра жира.

Полина Никифорова
