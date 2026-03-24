Росздравнадзор проверит пластического хирурга после жалобы на порванную грудь
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Velimir Zeland
Росздравнадзор начал проверку после сообщений о пострадавших пациентах московского пластического хирурга Леонида Николенко. Женщины жаловались на серьёзные осложнения после операций, включая поражение лицевого нерва и мышц лица, пишет телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
Последствия операций у хирурга Леонида Николенко. Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА
Число пострадавших растёт — только за последнее время с жалобами обратились ещё четыре москвички. У одной из них после операции перестал закрываться глаз, другие сообщают о сильных болях, воспалениях и длительной реабилитации.
Одна из пациенток рассказала, что пришла на абдоминопластику за 250 тысяч рублей, но во время операции ей без согласия сделали дополнительную подтяжку подбородка. В результате — повреждение лицевого нерва и осложнения после вмешательства. Другая женщина утверждает, что после комплекса процедур получила травмы лицевых мышц и уже больше года проходит лечение.
Есть жалобы и на другие операции: по словам пациенток, у некоторых начались воспаления и не достигнут заявленный результат. Женщины утверждают, что после осложнений врач переставал выходить на связь.
В Росздравнадзоре заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего и призвали пострадавших предоставить информацию. Пациентки также обратились в прокуратуру, МВД, Минздрав и СК.
