«Перепутал ампулы»: В Новочеркасске спустя два месяца после гибели роженицы арестовали анестезиолога

Спустя два месяца после гибели 27-летней беременной Анны Маловой в новочеркасском роддоме был арестован её врач. По предварительным данным, речь идёт об анестезиологе Михаиле Цебадзе, пишет Don Mash.

Медика подозревают в том, что он перепутал ампулы: вместо обезболивающего препарата ввёл роженице средство, останавливающее кровотечение. В отношении него возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Анну Малову доставили в роддом на улице Первомайской утром 7 апреля со схватками. По словам близких, женщине четырежды делали эпидуральную анестезию. После четвёртого укола у будущей мамы начались судороги, и она перестала выходить на связь с родными.

Напомним, в Новочеркасске после родов умерла 27-летняя Анна Малова. Со слов родственников, после четвёртой инъекции анестезии у пациентки начались судороги, она впала в кому и скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о неосторожном причинении смерти.