Дважды на том свете: Ожившего в архангельском морге «мертвеца» спасают в реанимации
Оживший в морге Архангельска пациент остаётся в реанимации
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61-летний житель Архангельска, подавший признаки жизни после направления в морг, остаётся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения области.
Мужчина получает интенсивную терапию в Первой городской клинической больнице. Его экстренно госпитализировали после того, как на этапе поступления в морг «мертвец» снова начал самостоятельное дышать, поясняли в региональном Минздраве.
По факту оказания медицинской помощи проводится служебная проверка. Ситуация находится на контроле областного Минздрава.
Ранее Life.ru рассказывал, в Архангельске мужчину объявили умершим, но вскоре он начал подавать признаки жизни. Случай с 61-летним пациентом теперь проверяют следователи. Инцидент произошёл 30 октября, когда к мужчине с инфарктом прибыла вызванная бригада скорой помощи. Медики констатировали смерть и оформили направление для транспортировки в судебно-медицинский морг. Там пациент ожил.
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