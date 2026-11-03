61-летний житель Архангельска, подавший признаки жизни после направления в морг, остаётся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения области.

Мужчина получает интенсивную терапию в Первой городской клинической больнице. Его экстренно госпитализировали после того, как на этапе поступления в морг «‎мертвец» снова начал самостоятельное дышать, поясняли в региональном Минздраве.

По факту оказания медицинской помощи проводится служебная проверка. Ситуация находится на контроле областного Минздрава.

Ранее Life.ru рассказывал, в Архангельске мужчину объявили умершим, но вскоре он начал подавать признаки жизни. Случай с 61-летним пациентом теперь проверяют следователи. Инцидент произошёл 30 октября, когда к мужчине с инфарктом прибыла вызванная бригада скорой помощи. Медики констатировали смерть и оформили направление для транспортировки в судебно-медицинский морг. Там пациент ожил.