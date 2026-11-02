СК проверит случай с «ожившим» после отправки в морг мужчиной в Архангельске
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В Архангельске мужчину объявили умершим, но вскоре он начал подавать признаки жизни. Случай с 61-летним пациентом теперь проверяют следователи, сообщили в региональном СК.
Инцидент произошёл 30 октября, когда к северянину прибыла вызванная бригада скорой помощи. Медики констатировали смерть и оформили направление для транспортировки в судебно-медицинский морг. Однако позднее выяснилось, что мужчина жив, после чего его перевели в реанимационное отделение больницы.
Следственное управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовало проверку возможного нарушения прав пациента при оказании медицинской помощи. Сотрудникам ведомства предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.
Напомним, в Архангельске пациент 1965 года рождения был ошибочно признан умершим и направлен в морг Первой городской клинической больницы имени Волосевич. Там у него обнаружили признаки жизни. Сейчас мужчина находится в реанимации. Обстоятельства произошедшего пока остаются неясными. По одной версии, мужчине стало плохо дома, после чего его на скорой доставили в патологоанатомическое отделение — именно там медики заметили, что он жив.