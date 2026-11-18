Суд в Северодвинске отправил в СИЗО врача-реаниматолога, обвиняемого в убийстве пожилой пациентки ради сокрытия медицинской ошибки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, медик ошибочно признал женщину умершей и распорядился доставить её в морг. Однако уже там сотрудники обнаружили у пациентки признаки жизни и передали информацию в реанимационное отделение больницы.

После этого заведующий отделением направил обвиняемого для оказания женщине экстренной помощи. Однако следователи считают, что врач вместо спасения пациентки решил скрыть допущенную ошибку.

«Заведующим отделения обвиняемый направлен для оказания экстренной помощи, однако, желая скрыть допущенную ошибку, врач ввел пациентке препарат, повлекший ее смерть. Фигурант задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

Реаниматологу предъявили обвинение в убийстве человека, находившегося в беспомощном состоянии. Суд удовлетворил ходатайство о заключении медика под стражу.