Реаниматолог, подозреваемый в убийстве пожилой пациентки, которую ранее ошибочно признали умершей, проработал по специальности всего два года. Подробности профессиональной биографии 29-летнего врача раскрыл Telegram-канал Baza.

Подозреваемого зовут Олег Г. Свою карьеру в медицине мужчина начинал с должности медицинского брата, а позднее получил высшее образование.

В 2021 году он окончил Северный государственный медицинский университет в Архангельске. После получения диплома будущий реаниматолог продолжил обучение в ординатуре, которое заняло ещё два года.

Аккредитацию по специальности «Анестезиология-реаниматология» Олег получил лишь в 2023 году. Таким образом, к моменту трагедии его профессиональный стаж в качестве реаниматолога составлял около двух лет.

Примечательно, что после предполагаемого убийства пенсионерки медик продолжил работать в больнице. К исполнению своих обязанностей он вернулся уже после произошедшего.

В настоящее время 29-летний врач находится под арестом. Его подозревают в убийстве пожилой пациентки, которая, согласно опубликованным сообщениям, подала признаки жизни после того, как её сочли умершей.