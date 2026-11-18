Подозреваемый в убийстве пациентки реаниматолог работал врачом всего два года
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Реаниматолог, подозреваемый в убийстве пожилой пациентки, которую ранее ошибочно признали умершей, проработал по специальности всего два года. Подробности профессиональной биографии 29-летнего врача раскрыл Telegram-канал Baza.
Подозреваемого зовут Олег Г. Свою карьеру в медицине мужчина начинал с должности медицинского брата, а позднее получил высшее образование.
В 2021 году он окончил Северный государственный медицинский университет в Архангельске. После получения диплома будущий реаниматолог продолжил обучение в ординатуре, которое заняло ещё два года.
Аккредитацию по специальности «Анестезиология-реаниматология» Олег получил лишь в 2023 году. Таким образом, к моменту трагедии его профессиональный стаж в качестве реаниматолога составлял около двух лет.
Примечательно, что после предполагаемого убийства пенсионерки медик продолжил работать в больнице. К исполнению своих обязанностей он вернулся уже после произошедшего.
В настоящее время 29-летний врач находится под арестом. Его подозревают в убийстве пожилой пациентки, которая, согласно опубликованным сообщениям, подала признаки жизни после того, как её сочли умершей.
Ранее Life.ru сообщал, что в Северодвинске 29-летнего реаниматолога заподозрили в убийстве 73-летней пациентки, которую он ошибочно признал умершей. По версии следствия, спустя два часа после констатации смерти женщина подала признаки жизни в морге, после чего врач якобы ввёл ей препарат, приведший к смерти. Следователи полагают, что таким образом медик мог пытаться скрыть свою первоначальную ошибку.