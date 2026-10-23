Смерть после укола в шею: СК провёл обыски в клинике Челябинска и проверит действия врача

Следователи провели обыски в частной клинике в Челябинске, где скончался 56-летний мужчина после инъекции лекарства в область шеи. По уголовному делу уже допрошена потерпевшая, также запланированы следственные действия с врачом, проводившим процедуру. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении СК РФ.

Трагедия произошла 17 октября. Мужчина обратился за медицинской помощью из-за боли в плече. После введения препарата в область шеи его самочувствие резко ухудшилось. Врачи попытались реанимировать пациента, однако спасти его не удалось.

Сейчас специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, которая должна помочь установить точную причину смерти. Следователям также предстоит выяснить, связана ли гибель мужчины с оказанной ему медицинской помощью.

По информации источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, невролог, сделавший пациенту укол, помимо частной клиники работает в Челябинской областной клинической больнице № 3.

Уголовное дело возбудили 21 октября по части 2 статьи 109 УК РФ — о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти мужчины после укола в частной клинике Челябинска. Дочь погибшего сообщила, что остановка сердца произошла примерно через 10–15 минут после процедуры. При этом окончательная причина смерти на тот момент установлена не была.