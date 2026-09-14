Звезда соцсетей умерла после липосакции в частной клинике

Финская полиция начала расследование обстоятельств смерти 27-летней популярной блогерши и инфлюенсера Оливии Орас. Трагедия произошла после того, как девушка обратилась в медицинское учреждение для проведения липосакции. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на руководителя следствия Юху Пииппо.

Инцидент случился 31 августа в клинике Plastic Surgery Center. Во время подготовки к операции, сразу после введения анестезии, Оливия потеряла сознание. Девушку экстренно доставили в больницу, однако врачам не удалось её спасти — 3 сентября она скончалась.

Родители Оливии Орас обратились в правоохранительные органы, возложив ответственность за произошедшее на медицинский центр. В настоящий момент полиция квалифицирует дело как причинение смерти по грубой неосторожности. Следственные действия направлены на проверку действий медицинского персонала; под подозрением находятся один или несколько врачей, работавших в тот день.

10 сентября сотрудники полиции провели обыск в помещении Plastic Surgery Center. Позднее надзорные органы Финляндии приняли решение о временном приостановлении деятельности клиники, обосновав это выявлением серьёзной угрозы безопасности пациентов.

Оливия Орас была известной фигурой в финском медиапространстве. Популярность пришла к ней еще в подростковом возрасте: в 14 лет число её подписчиков в Instagram* исчислялось тысячами. В 2017 году она стала героиней документального фильма The Perfect Selfie, где рассказывала о давлении социальных сетей и сложностях жизни публичного человека. Оливия родилась в творческой семье: её мать — художница Йоханна Орас, а отец — арт-дилер Рейо Орас.

Ранее сообщалось, что российский актёр Дмитрий Брейкин скончался в Таиланде на 28-м году жизни. По словам друзей, он почувствовал недомогание, покинул компанию и направился в бар, а затем в одиночестве пошёл в сторону торгового центра. Около четырёх часов утра его обнаружили прохожие без сознания.

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