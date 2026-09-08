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Опубликовано 8 сентября, 14:36

Лёг спать и не проснулся: Актёр Уилфред Ли умер в 26 лет

Сингапурский актёр и блогер Уилфред Ли умер во сне в возрасте 26 лет

Уилфред Ли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wilfredlee

Уилфред Ли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wilfredlee

Сингапурский актёр и блогер Уилфред Ли умер во сне при невыясненных обстоятельствах. Ему было 26 лет, пишет информационный портал Stomp.

Тревогу подняли друзья, которые не могли до него дозвониться. Мать и брат открыли запертую спальню запасным ключом и обнаружили молодого человека лежащим на боку. Прибывшие медики констатировали смерть, полиция назначила аутопсию.

Родственник артиста написал в соцсетях, что Уилфред лёг спать как обычно, но уже не проснулся. Причины произошедшего ни близкие, ни власти пока не раскрывают.

Ли окончил Сингапурский политехнический институт по специальности «драма и психология». Он много играл в театре, участвовал в двух популярных мюзиклах Long Nose («Длинный нос») и Fat Kids Are Harder to Kidnap («Толстых детей тяжелей украсть»), снимался в рекламе и вёл блог с обзорами туристических достопримечательностей и отелей Сингапура. В августе артист отметил день рождения и строил планы на развитие карьеры за рубежом.

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Ранее сообщалось, что российский актёр Дмитрий Брейкин скончался в Таиланде на 28-м году жизни. По словам друзей, он почувствовал недомогание, покинул компанию и направился в бар, а затем в одиночестве пошёл в сторону торгового центра. Около четырёх часов утра его обнаружили прохожие без сознания.

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Юлия Сафиулина
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