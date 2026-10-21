В Челябинске мужчина умер после укола в шею в частной клинике

В Челябинске 56-летний мужчина скончался в частной клинике после инъекции в шею. Пациент пришёл на приём к неврологу, однако вскоре после медицинской процедуры у него остановилось сердце. Обстоятельства трагедии проверяет Следственный комитет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональные правоохранительные органы.

По информации местных СМИ, мужчина обратился к специалисту с жалобами на боль в левом плече. Врач провёл процедуру, которая должна была облегчить его состояние. Однако спустя некоторое время пациенту резко стало хуже.

«Остановка сердца произошла примерно через 10–15 минут, там же в клинике», — рассказала дочь погибшего.

По её словам, мужчине сделали лечебную блокаду, введя препарат в область шеи.

Медицинское учреждение находится в Тракторозаводском районе Челябинска. В правоохранительных органах подтвердили, что информация о смерти пациента проверяется следственными органами.

Ранее Life.ru рассказывал, что Росздравнадзор начал проверку московской клиники пластической хирургии Seline после клинической смерти пациентки. Женщине стало плохо во время медицинских манипуляций, после чего за её жизнь боролись реаниматологи. Представители надзорного ведомства сообщили о выяснении обстоятельств произошедшего, а сама клиника на момент публикации официальных комментариев не давала.