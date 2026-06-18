Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 10:10

Частную клинику в Москве проверят из-за клинической смерти пациентки

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Росздравнадзор проверит информацию о трагедии в московской клинике пластической хирургии Seline, где пациентка впала в клиническую смерть после одной из процедур. Информацией поделился с РИА «Новости» советник руководителя ведомства Ольга Малева.

«В настоящее время Росздравнадзор выясняет обстоятельства случившегося инцидента», — подчеркнула чиновница.

В ХМАО трёхлетний мальчик скончался во время операции после укола анестезии
В ХМАО трёхлетний мальчик скончался во время операции после укола анестезии

Как сообщалось, в московской клинике пластической хирургии Seline пациентка впала в клиническую смерть во время медицинских манипуляций. Сейчас за её жизнь борются реаниматологи. Официальных комментариев учреждение не давало.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar