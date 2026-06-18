Частную клинику в Москве проверят из-за клинической смерти пациентки

Росздравнадзор проверит информацию о трагедии в московской клинике пластической хирургии Seline, где пациентка впала в клиническую смерть после одной из процедур. Информацией поделился с РИА «Новости» советник руководителя ведомства Ольга Малева.

«В настоящее время Росздравнадзор выясняет обстоятельства случившегося инцидента», — подчеркнула чиновница.

Как сообщалось, в московской клинике пластической хирургии Seline пациентка впала в клиническую смерть во время медицинских манипуляций. Сейчас за её жизнь борются реаниматологи. Официальных комментариев учреждение не давало.