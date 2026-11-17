Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остаётся стабильной и благополучной, несмотря на сохраняющиеся инфекционные угрозы в мире. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Эпидситуация в мире остается напряженной, и, к сожалению, эта тенденция наблюдается некоторое количество лет. Но в Российской Федерации санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, благополучная. И мы делаем все для того, чтобы она такой оставалась», — подчеркнула руководитель ведомства.

Одним из главных инструментов защиты страны Попова назвала систему «Санитарный щит». Она действует в пунктах пропуска через государственную границу и помогает специалистам своевременно выявлять риски проникновения опасных инфекций из-за рубежа.

В рамках этой системы используются современные технологии мониторинга и оценки эпидемиологических угроз. Это позволяет санитарным службам принимать профилактические меры и предотвращать дальнейшее распространение завозных заболеваний.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что за первые восемь месяцев 2026 года в России выявили около 500 случаев завоза опасных инфекций. По данным ведомства, благодаря своевременному реагированию они не получили дальнейшего распространения.

Ранее Life.ru рассказывал, что Попова предупредила о росте заболеваемости опасными лихорадками в Европе. Глава Роспотребнадзора обратила внимание на распространение инфекций, включая лихорадку Западного Нила, денге и чикунгунью, а также на случаи заражения непосредственно в европейских странах.