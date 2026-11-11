В Европе увеличивается заболеваемость различными видами лихорадок, причём растёт не только число выявленных случаев, но и количество заражений непосредственно на территории европейских стран. Об этом 11 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве.

«В Европе растёт заболеваемость разного рода лихорадками, и количество внутренней передачи тоже растёт», — сказала Попова.

Руководитель Роспотребнадзора выступила на заседании в качестве председателя Координационного совета по вопросам биологической безопасности государств — членов ОДКБ. В своём заявлении она обратила внимание на изменение эпидемиологической ситуации в Европе, где некоторые инфекции всё чаще выявляются у людей, не совершавших поездок в другие регионы мира.

Одной из инфекций, распространение которой отслеживают европейские санитарные службы, остаётся лихорадка Западного Нила. Ранее Всемирная организация здравоохранения предупреждала об увеличении числа заражений в отдельных районах Европы. Возбудитель передаётся преимущественно через укусы инфицированных комаров.

Кроме того, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний отслеживает случаи местной передачи лихорадок денге и чикунгунья. Распространение этих инфекций связано в том числе с присутствием комаров-переносчиков в европейских странах.

Местная передача означает, что заражение произошло непосредственно в рассматриваемом регионе, а не было связано с возвращением заболевшего из зарубежной поездки. Такие случаи требуют особого внимания эпидемиологических служб, поскольку могут свидетельствовать о наличии условий для распространения инфекции.

Ранее Попова неоднократно обращала внимание на увеличение числа опасных инфекций, завозимых в Россию из-за рубежа. По данным Роспотребнадзора, за первые восемь месяцев 2026 года было зарегистрировано около 500 подобных случаев против примерно 300 за аналогичный период прошлого года. При этом, согласно заявлениям ведомства, выявленные завозные инфекции не получили дальнейшего распространения внутри России.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Роспотребнадзора назвала эпидемиологическую ситуацию в мире напряжённой. Попова предупреждала о риске завоза инфекционных заболеваний из стран, где складывается неблагоприятная санитарная обстановка.