Глава Роспотребнадзора назвала эпидемиологическую ситуацию в мире напряжённой

Россия продолжает сталкиваться с риском завоза инфекционных заболеваний из-за рубежа на фоне напряжённой эпидемиологической обстановки во многих странах. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В мире неспокойно, эпидемиологическая ситуация в разных странах разная, и есть большое количество стран, где она напряжённая», — подчеркнула она в беседе с РИА «Новости».

По её словам, источником распространения болезней могут стать как приезжающие иностранцы, так и россияне, возвращающиеся из отпуска или деловых поездок. При этом ситуация в разных государствах существенно отличается, а в некоторых сохраняется высокий уровень эпидемиологических рисков.

Чтобы не допустить распространения привезённых инфекций, Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на государственной границе. Специалисты отслеживают случаи заражения среди прибывающих и проводят необходимые профилактические мероприятия.

Попова подчеркнула, что ведомство принимает меры для снижения эпидемиологических угроз внутри страны. Особое внимание уделяется своевременному выявлению заболеваний, которые путешественники могут привезти из-за границы.

Ранее Life.ru сообщал об усилении контроля на российской границе из-за вспышки блошиного сыпного тифа в США. В Лос-Анджелесе выявили семь заболевших, шестеро из которых попали в больницу. В связи с этим Роспотребнадзор принял дополнительные меры по предотвращению завоза инфекции в Россию.