США и Иран пока далеки от дипломатического прорыва в урегулировании конфликта. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Несмотря на продолжающиеся переговоры, Вашингтону и Тегерану пока не удалось преодолеть основные разногласия. В числе спорных вопросов остаются иранская ядерная программа, американские санкции и ограничения судоходства через Ормузский пролив.

Переговоры проходят при посредничестве Катара. Тегеран настаивает на снятии санкций, разблокировании замороженных активов и прекращении американской морской блокады. Вашингтон, в свою очередь, требует обсуждения ядерной программы Ирана уже на начальном этапе урегулирования.

При этом президент США Дональд Трамп ранее заявил, что возобновление ударов по Ирану маловероятно, если сторонам удастся добиться прогресса в переговорах. По словам американского лидера, решение будет зависеть от готовности Тегерана заключить соглашение, устраивающее Вашингтон.

Ранее Life.ru сообщал, что Марко Рубио заявил о непрерывных контактах США и Ирана. По словам госсекретаря, стороны поддерживают диалог как напрямую, так и через посредников. При этом конкретные сроки достижения договорённостей он не называл.