Иран оставил в силе двухдневное предложение США по открытию Ормузского пролива и потребовал от Вашингтона принять условия Тегерана. В противном случае американскую сторону ждёт жёсткий военный ответ, предупредил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.

«Наше двухдневное предложение остаётся в силе. Примите требования, в частности окончание войны на всех фронтах, и взгляните на результат», — написал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Аракчи также обратился непосредственно к Белому дому, заявив, что американские избиратели уже сделали свой выбор, а теперь решение предстоит принять администрации США. Если Вашингтон предпочтёт продолжение военного противостояния, Тегеран готов ответить силой. «Или выберите войну и посмотрите, как наши бдительные и закалённые в боях воины обрушат на вас ад огня», — предупредил министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные подготовили список целей для новых ударов по Ирану, в который вошли 38 мостов. По его словам, в случае возобновления масштабных боевых действий США способны уничтожить их всего за час. При этом глава Белого дома подчеркнул, что предпочёл бы избежать разрушения иранской инфраструктуры.