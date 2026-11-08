Американские военные подготовили список целей для новых ударов по Ирану, в который вошли 38 мостов. В случае возобновления масштабных боевых действий США способны уничтожить их всего за час, заявил президент Дональд Трамп в интервью CNN. При этом глава Белого дома подчеркнул, что предпочёл бы избежать разрушения иранской инфраструктуры.

По словам американского лидера, на Ближнем Востоке сосредоточены три авианосца США, причём один из них прибыл недавно. Трамп заверил, что все корабли полностью готовы к выполнению боевых задач и Вашингтон может возобновить операцию против Тегерана.

«Они все будут разрушены», — предупредил президент, говоря о мостах, включённых в список потенциальных целей.

Однако сам Трамп выступил против уничтожения транспортных объектов. Он объяснил это огромными сроками восстановления, которые, по его оценке, могут достигать десяти лет. Американский лидер напомнил о своём опыте в строительном бизнесе и назвал мосты одними из самых сложных инженерных сооружений.

Ранее Life.ru сообщал, что Пентагон подготовил масштабную операцию против Ирана, которую американские военные способны начать в течение 96 часов после получения приказа Трампа. В перечень потенциальных целей также включили энергетические объекты, военные предприятия и ядерную инфраструктуру. В командовании США допускали ответные атаки со стороны Ирана и йеменских хуситов на американские силы и объекты за пределами исламской республики.

После промежуточных выборов в Конгресс Трамп впервые собрал советников по национальной безопасности для обсуждения дальнейших действий против Тегерана. Совещание состоялось 5 ноября во время разведывательного брифинга. По данным Axios, Белый дом рассматривал три варианта: возобновить масштабные удары, усилить экономическое давление или заключить соглашение с Ираном.

Уже 7 ноября американский президент сообщил о продолжении переговоров с Ираном на фоне сообщений о возможной атаке 9 ноября. По данным Fox News, соответствующий сценарий обсуждался в Белом доме 4 и 5 ноября. Американское Центральное командование завершало подготовку к возможной операции, однако приказа о её начале не получало. Сам Трамп положительно оценил ход контактов с Тегераном.