Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные нанесли удары по иранским средствам противовоздушной обороны. По словам главы Белого дома, для уничтожения объектов потребовалось от пяти до 15 минут. Об этом он рассказал журналистам во Флориде, комментируя сообщения о взрывах в районе иранского острова Кешм.

«Мы наносим небольшие по масштабам удары», — заявил американский лидер.

Трамп пояснил, что целью американских военных стали недавно построенные иранские средства ПВО. По его утверждению, уничтожить их удалось практически сразу.

«Они построили немного противовоздушных средств, и мы выбили их примерно за 15 минут, может быть, за 5», — добавил президент США.

При этом глава Белого дома не уточнил, когда именно была проведена операция и какие объекты подверглись ударам. Ранее американские СМИ сообщали об ограниченных атаках США на иранский остров Кешм в Ормузском проливе. Представители Вашингтона объясняли эти действия необходимостью защитить американские силы от иранских зенитных ракет.

Ранее иранские СМИ вновь сообщили о взрывах на Кешме. По информации агентства Tasnim, на территории острова упали две ракеты. Местные жители также рассказывали о звуках летательных аппаратов перед взрывами.

Кроме того, иранские военные заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом. По их утверждению, аппарат был перехвачен средствами противовоздушной обороны.

Ранее Life.ru сообщал, что американские военные нанесли удары по радиолокационным станциям и ракетным пусковым установкам на иранском острове Кешм. Об этом 3 ноября рассказала корреспондент NewsNation в Белом доме Келли Мейер со ссылкой на осведомлённый источник. В Вашингтоне тогда объяснили операцию необходимостью защиты американских военных объектов и техники.