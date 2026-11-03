Вооружённые силы США поразили объекты противовоздушной обороны Ирана на острове Кешм в Ормузском проливе. Об ударе сообщила корреспондент NewsNation в Белом доме Келли Мейер со ссылкой на осведомлённый источник.

«США нанесли удар по иранскому острову Кешм. Подтверждаю информацию WSJ. Мне сообщили, что это продолжение ударов по Ирану. По словам осведомлённого источника, США поразили радиолокационные станции и ракетные пусковые установки», — пишет Мейер.

В Вашингтоне объяснили атаку необходимостью защитить американскую военную технику и силы от иранских зенитных ракет. Один из представителей администрации США назвал произошедшее оборонительной мерой и заявил, что Тегеран применял ракеты класса «земля — воздух» против американских средств.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщил, что американские военные нанесли новый удар по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе. При этом США уже несколько недель проводят ограниченные атаки на территории исламской республики, стараясь не привлекать к ним общественного внимания. В частности, американские власти объясняют свои действия необходимостью ограничить возможности Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе.