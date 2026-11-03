Американские военные нанесли новый удар по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе. При этом США уже несколько недель проводят ограниченные атаки на территории исламской республики, стараясь не привлекать к ним общественного внимания, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По информации газеты, Вашингтон намеренно не афиширует подобные операции, чтобы не создавать впечатление подготовки к возобновлению полномасштабных боевых действий. Неназванные представители американской администрации характеризуют удары как оборонительные.

В частности, американские власти объясняют свои действия необходимостью ограничить возможности Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе. При этом конкретные цели последней атаки на Кешм и её последствия издание не уточняет.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не собирается возобновлять боевые действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября. Вице-президент Джей Ди Вэнс, в свою очередь, сообщил об определённом прогрессе на переговорах Вашингтона и Тегерана по прекращению конфликта.

Вооружённое противостояние США, Израиля и Ирана началось 28 февраля 2026 года. В июне Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении огня, однако в ночь на 8 июля американские силы возобновили масштабные удары, обвинив иранскую сторону в нарушении договорённостей относительно Ормузского пролива. Впоследствии США перешли к более ограниченным военным операциям и усилению экономического давления на Тегеран.

Ранее Life.ru сообщал, что Иран пригрозил ракетными ударами по американским военным базам в Европе в случае возобновления боевых действий. Депутат иранского парламента, бывший глава МИД Манучехр Моттаки заявил, что Тегеран не намерен ограничивать ответные действия Ближним Востоком. По его словам, под удар могут попасть объекты в европейских странах, которые США используют для военных операций против исламской республики.