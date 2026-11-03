«Наши ракеты достигнут Европы»: В Иране пригрозили США расширением географии ударов
Иран пригрозил ракетными ударами по базам США в Европе в случае новой атаки
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Иран может нанести ракетные удары по американским военным базам в Европе, если США возобновят боевые действия против исламской республики. Об этом предупредил депутат иранского парламента, бывший глава МИД страны Манучехр Моттаки, слова которого приводит агентство ISNA.
По словам парламентария, в случае нового военного столкновения Тегеран не намерен ограничивать ответные действия Ближним Востоком. Под ударом могут оказаться объекты за пределами региона, если они используются для проведения операций против Ирана.
«Таким образом, в контексте отсутствия географических ограничений — да, это значит, что наши ракеты достигнут Европы», — заявил Моттаки.
Политик также обвинил ряд европейских государств в предоставлении своих военных объектов американской авиации. В частности, он упомянул Великобританию, Италию, Португалию и Германию, которые, по его утверждению, содействовали операциям США против Ирана.
Ранее верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи распорядился подготовить вооружённые силы к немедленному ответу на возможную новую атаку без географических ограничений. При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о поручении урегулировать конфликт дипломатическим путём.
Обстановка вокруг Ирана обострилась на фоне сообщений о возможном возобновлении американских ударов после промежуточных выборов в Конгресс США. По информации Axios, внутри администрации Дональда Трампа нет единой позиции: часть чиновников выступает за переговоры с Тегераном, другие настаивают на военном давлении. Окончательного решения американский президент пока не принял.
Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убеждал Трампа возобновить удары по Ирану сразу после выборов. Однако глава Белого дома, по данным Axios, предпочёл дать дипломатии дополнительный шанс. Кроме того, Life.ru рассказывал о планах Тегерана атаковать американские военные объекты в Европе. По информации Financial Times, среди потенциальных целей рассматривались объекты в Болгарии и на Кипре.
Также мы сообщали, что американский журналист Такер Карлсон допустил возможность нового удара США по Ирану до 7 ноября и предположил, что к эскалации может подталкивать премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. В качестве одной из возможных целей он назвал гору Кух-е Колянг Газ Ла неподалёку от Натанза, где, по его версии, могли возобновиться работы по обогащению урана. При этом Карлсон подчёркивал, что применение ядерного оружия способно привести к последствиям, которые выйдут далеко за пределы Ближнего Востока.
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