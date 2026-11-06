В Иране начали раздавать таблетки йода жителям районов, расположенных рядом с ядерными объектами, на фоне опасений возможного американского удара. Как сообщает The Times со ссылкой на представителя иранского Министерства здравоохранения, препараты распространяют в радиусе двух-трёх километров от таких объектов. Особую тревогу вызывает подземный комплекс Pickaxe Mountain неподалёку от Натанза, который может стать целью новой атаки США.

«Да, мы раздаём йод. Во время каждой войны мы старались раздавать его в радиусе двух-трёх километров от ядерных объектов», — рассказал представитель ведомства британскому изданию.

Одновременно в иранских социальных сетях распространяется видеоролик с рекомендациями на случай ядерного взрыва на территории Pickaxe Mountain. В нём указывается расстояние от комплекса до ближайших городов: около 27 километров до Натанза, 188 километров до Исфахана и 359 километров до Тегерана. Авторы предупреждают, что при взрыве радиоактивные частицы грунта и горных пород могут подняться в атмосферу и распространиться на сотни километров. По их оценке, у жителей ближайших районов может остаться всего 10–15 минут, чтобы укрыться до появления радиоактивных осадков. Людям рекомендуют зайти в помещение, не выходить наружу и следить за официальными сообщениями.

Сам Pickaxe Mountain расположен чуть более чем в полутора километрах к югу от предприятия по обогащению урана в Натанзе. На спутниковых снимках видны четыре укреплённых входа в подземные тоннели, внутренние дороги и расширяющийся охраняемый периметр. По оценкам аналитиков, отдельные части комплекса могут находиться на глубине 80–100 метров. При этом его точное назначение остаётся неизвестным: инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) никогда не посещали объект. Спутниковые снимки также не позволяют установить, размещены ли внутри центрифуги, обогащённый уран или другие ядерные материалы.

Опасения усилились после заявления американского журналиста Такера Карлсона, который в начале ноября допустил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения ядерного оружия против Ирана. Предполагаемой целью он назвал именно Pickaxe Mountain. Сам Трамп ранее публично исключал необходимость применения ядерного оружия, хотя допускал возможность новой атаки на подземный комплекс.

На этом фоне Fox News сообщил, что 5 ноября Трамп обсуждал с командой по национальной безопасности возможность возобновления военных операций против Ирана. По словам источников телеканала, благоприятные условия для нанесения ударов могут сложиться 9 ноября, когда из-за новолуния на Ближнем Востоке будет практически отсутствовать лунный свет. При этом американское Центральное командование, по сообщениям СМИ, завершает подготовку к возможным операциям, но нового приказа из Вашингтона пока не получало.

Ранее Life.ru рассказывал, почему США могут рассматривать разные варианты удара по иранскому комплексу Пикакс. В центре обсуждения оказались глубина расположения подземных сооружений и возможности американских противобункерных боеприпасов.