Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не видит необходимости применять ядерное оружие против Ирана, поскольку американские военные уже нанесли стране значительный ущерб. Об этом глава Белого дома рассказал в телефонном интервью Politico, комментируя возможность дальнейшей эскалации конфликта.

«Мне это не нужно. Мы их вывели из строя уже на 90%, поэтому мне это не нужно», — сказал Трамп.