Победили на 90%: Трамп объяснил, почему США не нужно ядерное оружие против Ирана
Трамп заявил об отсутствии необходимости ядерного удара по Ирану
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не видит необходимости применять ядерное оружие против Ирана, поскольку американские военные уже нанесли стране значительный ущерб. Об этом глава Белого дома рассказал в телефонном интервью Politico, комментируя возможность дальнейшей эскалации конфликта.
«Мне это не нужно. Мы их вывели из строя уже на 90%, поэтому мне это не нужно», — сказал Трамп.
Ранее Иран отказался открывать Ормузский пролив до выполнения США семи условий. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи назвал ответ Вашингтона на требования Тегерана неубедительным. Среди условий иранской стороны — прекращение военных действий, снятие американской морской блокады, разблокирование замороженных активов и отмена экономических ограничений. Резаи подчеркнул, что судоходство через пролив возобновится только после полного принятия требований Ирана.