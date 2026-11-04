Соединённые Штаты продолжают непрямые переговоры с Ираном о судьбе запасов обогащённого урана, которые, предположительно, остаются под завалами после американских ударов по ядерным объектам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не устраивает перспектива оставить ядерные материалы на прежнем месте, несмотря на трудности с доступом к ним.

«Несмотря на то, что он находится под сотнями тонн камней, я бы сказал, что меня не устраивает то, что он там останется. Поэтому это один из вопросов, которые мы с ними обсуждаем», — сказал Трамп.

Президент уточнил, что контакты с Тегераном ведутся через посредников.

«Посмотрим, чем всё это закончится», — добавил глава Белого дома.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп заявил об отсутствии планов наносить новые удары по Ирану в ближайшее время. Лидер США опроверг сообщения о подготовке очередной атаки на Исламскую Республику после промежуточных выборов в Конгресс. При этом он подчеркнул, что доволен нынешней ситуацией вокруг Ирана, но не исключает применения силы в будущем.