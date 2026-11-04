Израиль передал американским властям разведывательные материалы о предполагаемой подготовке Ирана к применению химического оружия. Однако информация вызвала неоднозначную реакцию даже среди тех, кто получил доступ к этим сведениям: одни собеседники отнеслись к ним с тревогой, другие усомнились в достоверности. Более того, некоторые представители стран Персидского залива подозревают, что за распространением подобных данных может стоять попытка подтолкнуть Вашингтон к новой масштабной военной операции против Тегерана.

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников и представителей государств Персидского залива, израильская сторона передала Вашингтону разведданные, касающиеся якобы возможных планов Тегерана использовать химическое оружие против своих противников.

Некоторые из источников издания предположили, что Израиль может намеренно акцентировать внимание на опасности со стороны Ирана, чтобы убедить администрацию президента США Дональда Трампа возобновить широкомасштабные боевые действия.

Аналогичные сведения израильские представители направили и государствам Персидского залива. При этом отдельные представители этих стран также не убедились в том, что Тегеран действительно намерен применять химическое оружие. Они высказали версию, что распространение подобных разведданных может быть частью усилий по вовлечению США и их союзников в дальнейшую эскалацию конфликта.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о возможном ядерном ударе США по Ирану после промежуточных выборов в американский Конгресс. Министр заявил, что Москва не обращалась к Вашингтону за специальными разъяснениями, поскольку информация о таких планах не получила подтверждения из других источников. Лавров также предположил, что подобные заявления могут быть связаны с предвыборной обстановкой в США, и призвал не делать поспешных выводов.