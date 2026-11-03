Иран отказался открывать Ормузский пролив до тех пор, пока США полностью не примут семь требований Тегерана. Ответ Вашингтона иранское руководство сочло неубедительным. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи.

«Ответ США касательно прав и требований Ирана не был убедительным. Они должны полностью и ясно отреагировать на семь условий Ирана. Только в этом случае Ормузский пролив откроется», — написал Резаи в своём Telegram-канале.

Тегеран продолжает настаивать на выполнении всех пунктов предложенного плана урегулирования. Среди ранее озвученных требований — прекращение военных действий, снятие американской морской блокады и разблокирование замороженных иранских активов. Иран также добивается отмены экономических ограничений.

Ранее Life.ru сообщал о готовности Ирана открыть Ормузский пролив за двое суток после заключения соглашения с США. 31 октября министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Тегеран согласился сократить срок восстановления судоходства, но потребовал от Вашингтона признать новый маршрут движения судов, разработанный Ираном совместно с Оманом.