«Очень рассчитываем на вас»: Эмир Катара попросил Путина помочь с кризисом в Ормузском проливе

Катар рассчитывает на содействие России в урегулировании кризиса вокруг Ормузского пролива. Об этом заявил эмир страны шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

«Мы очень ценим роль России в поиске скорейшего решения этого кризиса (между США и Ираном). Мы также <…> очень рассчитываем на вас в том, что касается урегулирования ситуации в Ормузском проливе», — сказал катарский лидер.

Эмир подчеркнул, что напряжённость между Вашингтоном и Тегераном негативно сказывается на всём Ближнем Востоке. Одним из наиболее серьёзных последствий противостояния он назвал проблемы с судоходством через Ормузский пролив, которые усугубляют энергетический кризис.

Аль Тани также выразил надежду, что Москва поможет найти пути решения палестинской проблемы. По его словам, гуманитарный кризис в секторе Газа сохраняется и по-прежнему требует внимания международного сообщества.

Переговоры Путина и эмира Катара проходят 27 октября на полях восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа в Москве. Российский президент также запланировал встречи с лидерами Ирана, Мозамбика, Экваториальной Гвинеи и Ливии.