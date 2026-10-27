Путин заявил о важности координации с Катаром для стабильности энергорынка

Стабильность мирового энергетического рынка во многом зависит от эффективного взаимодействия России и Катара. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Кремле.

Российский лидер обратил внимание, что Катар является одним из крупнейших производителей и экспортёров природного газа. По его словам, согласованность действий двух государств имеет большое значение для всего международного энергетического рынка.

«От эффективной совместной работы, от координации очень многое зависит, стабильность зависит на глобальном энергетическом рынке», — подчеркнул Путин.

27 октября в Москве проходит восьмой саммит Форума стран — экспортёров газа. Мероприятие организовано в Центре международной торговли и приурочено к 25-летию объединения. В российскую столицу прибыли лидеры Ирана, Катара, Мозамбика, Экваториальной Гвинеи и Ливии. В центре внимания участников оказались глобальная энергетическая безопасность, стабильность поставок топлива и развитие сотрудничества между странами-производителями. По итогам саммита планируется принять Московскую декларацию.