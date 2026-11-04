США пока не собираются открывать новый военный фронт против Ирана, однако полностью исключать силовой сценарий Вашингтон не намерен. Президент Дональд Трамп опроверг сообщения о подготовке очередной атаки на Исламскую Республику после промежуточных выборов в американский Конгресс. Об этом сообщает британская газета Financial Times по итогам интервью с главой Белого дома.

По информации издания, американский лидер заявил об отсутствии планов наносить новые удары по иранской территории в ближайшее время. Таким образом, Трамп прокомментировал появившиеся слухи о возможном усилении военного противостояния между Вашингтоном и Тегераном.

«У США нет планов нанести удар по Ирану в ближайшее время», — приводит Financial Times слова американского президента.

При этом глава Белого дома дал понять, что нынешнее положение дел его устраивает. Трамп заявил, что доволен сложившейся ситуацией вокруг Ирана, однако это не означает отказа от жёстких мер в будущем. По его словам, Соединённые Штаты сохраняют готовность к возможному обострению.

Ранее Life.ru писал, что Иран поставил США ультиматум из семи условий для открытия Ормузского пролива. Тегеран продолжает настаивать на выполнении всех пунктов предложенного плана урегулирования.