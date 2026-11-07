Иранские военные сообщили о перехвате и уничтожении американского разведывательного беспилотника MQ-9 над островом Кешм в Ормузском проливе. Заявление Корпуса стражей исламской революции о поражении воздушной цели распространил государственный телеканал IRIB 7 ноября.

«Несколько минут назад силы ПВО армии перехватили и уничтожили военный беспилотник MQ-9 США над островом Кешм, применив новые системы Военно-воздушных сил армии в рамках единой системы противовоздушной обороны страны», — говорится в заявлении КСИР.

Сообщение об уничтожении беспилотника появилось после публикаций иранских местных СМИ о падении двух ракет на острове Кешм. Оба события произошли на фоне обострения обстановки в районе Ормузского пролива.

Ранее в Иране начали раздавать таблетки йода жителям районов, расположенных рядом с ядерными объектами, на фоне опасений возможного американского удара. Препараты распространяют в радиусе двух-трёх километров от таких объектов. Особую тревогу вызывает подземный комплекс Pickaxe Mountain неподалёку от Натанза, который может стать целью новой атаки США. Одновременно в иранских социальных сетях распространяется видеоролик с рекомендациями на случай ядерного взрыва.