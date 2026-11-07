Иран обратился к России с просьбой поставить зенитные ракетные комплексы С-400 для восстановления противовоздушной обороны после ударов США и Израиля. Соответствующее обращение, как утверждает британская газета The Telegraph, содержалось в личном письме верховного лидера исламской республики Моджтабы Хаменеи президенту РФ Владимиру Путину.

Послание российскому лидеру 5 ноября передал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, прибывший в Москву. По словам высокопоставленного иранского чиновника, на которого ссылается издание, Тегеран рассчитывает, что Путин одобрит поставки комплексов, приобрести которые республика пытается уже несколько лет.

Иранские власти надеются с помощью российских систем укрепить противовоздушную оборону, серьёзно пострадавшую в ходе американских и израильских атак.

Ранее Life.ru писал, что в Иране начали раздавать таблетки йода жителям районов, расположенных рядом с ядерными объектами, на фоне опасений возможного американского удара. Препараты распространяют в радиусе двух-трёх километров от таких объектов. Особую тревогу вызывает подземный комплекс Pickaxe Mountain неподалёку от Натанза, который может стать целью новой атаки США.