Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Подробности переговоров и вопросы, которые обсуждались во время встречи, пока не раскрываются.