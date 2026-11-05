Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана Мохсена Резаи
Владимир Путин и Мохсен Резаи. Обложка © Life.ru, ТАСС / Zuma
Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности переговоров и вопросы, которые обсуждались во время встречи, пока не раскрываются.
Напомним, что 2 ноября Владимир Путин и Мохсен Резаи провели телефонный разговор, посвящённый ситуации на Ближнем Востоке и другим международным вопросам. Собеседники подтвердили намерение продолжать стратегическое сотрудничество Москвы и Тегерана. Кроме того, 27 октября российский президент принимал в Кремле главу Ирана Масуда Пезешкиана. Тогда стороны обсуждали двустороннее взаимодействие, совместные экономические проекты и обстановку в ближневосточном регионе.