Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили международную обстановку, уделив особое внимание ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского политика.

Как уточнили в Тегеране, беседа состоялась в рамках консультаций высокого уровня и стала продолжением недавних контактов между руководством двух стран.

Во время разговора Резаи поблагодарил Путина за позицию России в отношении Ирана. В частности, речь шла о высокой оценке роли погибшего верховного лидера Али Хаменеи и других национальных героев страны. Иранская сторона также выразила признательность Москве за поддержку стойкости и мужества иранского народа.

По итогам беседы стороны подтвердили намерение развивать двусторонние отношения.

«Стороны договорились продолжать стратегическое сотрудничество на основе дорожной карты, намеченной высшим руководством обеих стран», — говорится в заявлении иранской стороны.

Ранее Life.ru рассказывал о переговорах Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле. Встреча состоялась 27 октября и стала уже второй за месяц. В обсуждении участвовали руководители ключевых российских ведомств, в том числе глава МИД Сергей Лавров, руководитель «Росатома» Алексей Лихачёв и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Одной из тем переговоров было экономическое взаимодействие двух государств.