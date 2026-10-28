Протесты из соцсетей: Путин объяснил, как неподконтрольные властям платформы повлияли на Иран

Уличные протесты в Тегеране в значительной степени были инициированы через социальные сети, неподконтрольные иранским властям. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время осмотра выставки на полях саммита Россия — Африка.

«То, что происходило на улицах Тегерана в момент развития кризиса, это в значительной степени было инициировано в соцсетях, которыми иранские власти не управляли и их не контролировали», — отметил российский лидер.

По словам Путина, руководство Ирана не располагало инструментами управления зарубежными цифровыми платформами. Единственной доступной мерой в такой ситуации оставалось полное отключение сервисов.

«Они могли сделать только одно — все выключить. Вот это суверенитет. Но это сложная работа», — подчеркнул президент.

При этом глава государства специально оговорился, что не собирается оценивать действия иранских властей или участников протестов. Он не стал утверждать, следовало ли ограничивать доступ к социальным сетям.

Президент добавил, что российская сторона располагает собственной информацией о происходившем. По его словам, соответствующие сведения поступали не только от Корпуса стражей исламской революции (КСИР), но и из других источников.

Также Владимир Путин предупредил об угрозе утечки персональных данных через иностранные цифровые сервисы. Во время презентации российских технологий африканским лидерам замглавы администрации президента Максим Орешкин привёл в пример зарубежные приложения для заказа такси. По его словам, такие платформы могут передавать за границу сведения о передвижениях и повседневной жизни горожан. Путин добавил, что речь идёт в том числе о персональных данных, подчеркнув важность развития собственных цифровых сервисов.