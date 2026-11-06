Президент России Владимир Путин обсудил с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи развитие двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке. Встреча состоялась 5 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и Ирана. Международную и региональную повестку обсуждали с акцентом на обстановку в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом.

В Кремле также подтвердили, что Резаи передал Путину послание верховного руководителя Ирана Моджтабы Хаменеи.