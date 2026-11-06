Партнёрство и ситуация в Персидском заливе: Кремль раскрыл темы встречи Путина с посланником Ирана
Кремль: Путин обсудил с Резаи партнёрство России и Ирана и Ближний Восток
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Президент России Владимир Путин обсудил с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи развитие двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке. Встреча состоялась 5 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.
Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и Ирана. Международную и региональную повестку обсуждали с акцентом на обстановку в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом.
В Кремле также подтвердили, что Резаи передал Путину послание верховного руководителя Ирана Моджтабы Хаменеи.
Ранее договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и Ирана вступил в силу 2 октября 2025 года. Документ рассчитан на 20 лет с автоматическим продлением и предусматривает расширение сотрудничества, в том числе в экономике, энергетике и военной сфере.