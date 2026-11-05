Президент России Владимир Путин получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Его передал секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи, прибывший с визитом в Москву. Об этом сообщило иранское государственное телерадио.

Передача послания состоялась во время встречи российского лидера с Резаи в Кремле 5 ноября. Содержание обращения не раскрывается.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи. О встрече рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом подробности переговоров и вопросы, которые обсуждали стороны, первоначально не раскрывались. За три дня до визита Путин и Резаи провели телефонный разговор, посвящённый ситуации на Ближнем Востоке и развитию российско-иранского сотрудничества.