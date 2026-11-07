На иранском острове Кешм прогремела серия взрывов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На иранском острове Кешм, расположенном в стратегически важном Ормузском проливе, прогремела серия взрывов. Об этом сообщил государственный телеканал Press TV.
«Взрывы слышны на южном острове Кешм в Иране», — сказано в заявлении. Сведений о причинах произошедшего и возможных пострадавших не приводится.
Ранее стало известно, что США в последние недели тайно наносили ограниченные удары по военным объектам Ирана. Как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, 2 ноября одной из целей стал остров Кешм в Ормузском проливе. По данным источников, американские военные атаковали иранские ракетные установки после того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выпустили зенитную ракету по самолёту США. В Вашингтоне назвали операцию оборонительной, направленной на защиту американских сил и торгового судоходства. Предыдущие удары намеренно не предавали огласке, чтобы не создавать впечатление о возобновлении масштабной военной кампании против Ирана.
Также Life.ru писал, что в администрации США пока нет единого мнения о дальнейших действиях в отношении Ирана после поражения республиканцев на выборах. Часть представителей Белого дома призывает президента Дональда Трампа усилить удары по Исламской Республике, другие выступают за завершение операции.
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