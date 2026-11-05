Иранское телевидение назвало Киев, Львов и Одессу потенциальными целями для атак
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В Сети обсуждают иранскую карту возможных ракетных ударов по городам Украины и европейских стран, включая Киев, Одессу, Львов и польский Жешув. Сообщается, что кадры якобы появились в эфире государственного телеканала IRINN.
На ней были обозначены предполагаемые цели, в сторону которых направлены изображения ракет. Графику сопровождает надпись на персидском языке: «Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников».
Украинский Центр противодействия дезинформации, однако, опроверг подлинность распространённых кадров. В ведомстве утверждают, что в оригинальном эфире IRINN демонстрировалось другое изображение, а возможные удары по украинским городам не обсуждались.
Напомним, что ещё летом Тегеран действительно заявлял о готовности нанести удары по трём объектам на Украине в ответ на атаку ВСУ на иранское судно в Каспийском море. В августе военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи сообщил, что республика подготовила ответные действия, однако отказалась от них после извинений Киева.