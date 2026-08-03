Иран отказался от удара по 3 объектам на Украине после извинений Киева

Иран хотел ударить по 3 объектам на Украине, но отменил атаку после извинений Киева. Тегеран рассматривал ответ на атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) по иранскому судну в Каспийском море, сообщил Press TV со ссылкой на военного советника верховного лидера Ирана Мохсена Резаи.

«Мы были готовы нанести удар по трём объектам на Украине, но отменили атаку после извинений Украины», — сказал Резаи.

По словам Резаи, иранские власти изменили решение после обращения украинской стороны. Подробности извинений и возможные цели удара он не привёл. При этом Тегеран не отказался от требований к Киеву. Резаи подчеркнул, что Украина должна понести ответственность за свои действия, передаёт агентство Fars.

Ранее сообщалось, что Иран рассматривал удар ракетой небольшой мощности по украинскому морскому порту. По данным The New York Times, Тегеран хотел провести символическую операцию без значительного ущерба, но отказался от неё после переговоров. Иранская сторона допускала, что такой шаг поможет завершить конфликт, тогда как западные чиновники предупреждали о риске эскалации. До этого МИД Ирана обвинил украинских военных в атаке на торговое судно в Каспийском море. Ведомство сообщило о гибели одного моряка и ранении ещё одного человека.