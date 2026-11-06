Президент США Дональд Трамп вернулся к обсуждению иранского вопроса со своими ключевыми советниками по национальной безопасности. Как сообщает Axios, это первое такое совещание после промежуточных выборов в Конгресс.

Встреча состоялась в четверг во время еженедельного разведывательного брифинга. По информации издания, Трамп обсудил Иран с главными советниками, отвечающими за национальную безопасность.

После совещания журналисты услышали от американского лидера короткое заявление: «Теперь мы примем решение». Какой именно шаг последует за обсуждением, эта формулировка не раскрывает.

Ранее Life.ru рассказывал о прогнозе политолога: Трамп может попытаться завершить войну с Ираном в течение 2027 года, добившись выгодных Вашингтону условий и отыграв политические потери. Эксперт предположил, что поражение республиканцев на выборах скорее подтолкнёт президента усилить давление на Тегеран, чем заставит свернуть конфликт. Светов допустил уступки со стороны Ирана по отдельным вопросам, однако предупредил: отказ от американских условий может обернуться новым обострением.