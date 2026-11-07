Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном и оценивает их ход положительно. При этом американский лидер не раскрыл содержание контактов с Тегераном. Его слова прозвучали на фоне сообщений о возможном возобновлении военной операции уже 9 ноября.

«Дела у нас с Ираном идут очень хорошо. Мы говорили и говорим с Ираном», — сказал Трамп журналистам у Белого дома. Президент несколько раз повторил, что диалог продолжается, однако не уточнил, каких договорённостей удалось достичь.

Между тем телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщил, что в Белом доме 4 и 5 ноября обсуждалась возможность новых ударов по Ирану. Одной из рассматриваемых дат начала операции называется 9 ноября.

По словам источников телеканала, выбор даты связан с новолунием. Практически полное отсутствие лунного света может создать благоприятные условия для военных действий. Американское Центральное командование, как сообщается, завершает подготовку к возможной операции, однако приказа о её начале пока не получало.

Трамп также утверждает, что благодаря действиям США Ормузский пролив вновь открыт для судоходства. Однако ранее представители Тегерана заявляли, что полноценное восстановление движения через стратегический маршрут зависит от выполнения Вашингтоном ряда условий.

Военное противостояние США и Израиля с Ираном началось 28 февраля 2026 года. После попыток дипломатического урегулирования боевые действия возобновлялись. Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом, остаётся одним из ключевых предметов разногласий между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее Life.ru рассказывал о семи требованиях Ирана к США для открытия Ормузского пролива. Секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи сообщил, что без выполнения этих условий Тегеран не намерен возобновлять полноценные переговоры с Вашингтоном.