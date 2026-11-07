Несколько американских военно-транспортных самолётов C-17 Globemaster III, предположительно перевозивших военное оборудование и личный состав, прибыли в Объединённые Арабские Эмираты 6 ноября. Об этом сообщил военный обозреватель AMK Mapping в соцсети X. Перемещения американской авиации происходят на фоне подготовки Вашингтона к возможному возобновлению военной операции против Ирана.

Самолёты C-17 предназначены для переброски военнослужащих, бронетехники, вооружения и других крупных грузов. Их появление в ОАЭ совпало с сообщениями о направлении в Кувейт подразделений американской 82-й воздушно-десантной дивизии.

Масштаб американских военных авиаперевозок на Ближний Восток изучила Al Jazeera. В исследовании говорится, что за период с 27 октября по утро 4 ноября было зафиксировано 54 перемещения военной авиации США. Из них 48 приходились на C-17A Globemaster III, два — на C-5M Super Galaxy и четыре — на самолёты-заправщики KC-135R. Почти все отслеживаемые рейсы начинались в Германии.

Ранее стало известно, что часть советников президента США Дональда Трампа считает, что Вашингтону необходимо принять решение о новой военной операции против Ирана в ближайшие восемь недель. После смены состава Конгресса в январе американский лидер может столкнуться с дополнительными ограничениями. Сторонником силового решения называют главу Пентагона Пита Хегсета. Он выступает за расширение операции и критикует представителей администрации, которые ранее убедили Трампа приостановить удары и начать переговоры с Тегераном.