Часть советников президента США Дональда Трампа считает, что Вашингтону необходимо принять решение о новой военной операции против Ирана в ближайшие восемь недель. После смены состава Конгресса в январе американский лидер может столкнуться с дополнительными ограничениями. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации.

По сведениям журналистов, некоторые чиновники предлагают возобновить масштабные удары уже в течение нескольких недель. Они опасаются, что после перехода обеих палат Конгресса под контроль демократов Белый дом столкнётся с расследованиями и попытками законодателей остановить боевые действия.

Сторонником силового решения телеканал называет главу Пентагона Пита Хегсета. По информации источников, министр обороны выступает за расширение операции и критикует представителей администрации, которые ранее убедили Трампа приостановить удары и начать переговоры с Тегераном.

Речь идёт в том числе о вице-президенте Джей Ди Вэнсе, госсекретаре Марко Рубио, спецпосланнике Стиве Уиткоффе и зяте президента Джареде Кушнере. Хегсет, как утверждают собеседники NBC News, связывает нынешние трудности с прежним решением Вашингтона перейти к дипломатическому урегулированию.

При этом единой позиции по дальнейшим действиям против Ирана в окружении Трампа нет. Часть его советников опасается, что возвращение к масштабным бомбардировкам сорвёт переговоры и лишит стороны возможности заключить соглашение.

Ранее Дональд Трамп впервые после промежуточных выборов в Конгресс провёл совещание по Ирану с советниками по национальной безопасности. Встреча состоялась 5 ноября в рамках регулярного разведывательного брифинга американского президента. По информации Axios, участники обсудили дальнейшие действия Вашингтона в отношении Тегерана, включая возможность возобновления масштабных ударов. После переговоров Трамп заявил журналистам о намерении определиться со следующим шагом. При этом американская администрация рассматривала несколько сценариев, среди которых продолжение экономического давления, заключение соглашения и расширение военной операции. Президент не уточнил, какой вариант намерен выбрать.