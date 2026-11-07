Новый руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер посоветовал президенту США Дональду Трампу отказаться от дальнейшей эскалации конфликта с Ираном. Свою позицию он изложил во время обсуждения назначения на должность. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора.

По информации издания, Миллер призвал американского лидера постепенно завершить военную кампанию. Одним из его аргументов стала реакция сторонников Трампа, многие из которых восприняли начало войны как нарушение предвыборных обещаний президента. Ранее глава Белого дома неоднократно выступал против затяжных зарубежных конфликтов и обещал уделять больше внимания внутренним проблемам США.

При этом в американской администрации сохраняются разногласия по поводу дальнейших действий против Тегерана. Министр войны Пит Хегсет выступает за возобновление масштабных ударов. Другие представители окружения президента опасаются, что новая военная операция помешает заключению соглашения с Ираном.

О назначении Миллера Трамп объявил 6 ноября. Он сменит Сьюзи Уайлс на посту главы президентского аппарата с 9 ноября. До повышения Миллер занимал должность заместителя руководителя аппарата и участвовал в разработке иммиграционной политики Белого дома.

Кадровые перестановки последовали после промежуточных выборов, на которых Республиканская партия потеряла контроль над обеими палатами Конгресса. Американские СМИ называют войну с Ираном одной из причин снижения поддержки республиканцев. Сам Трамп признал влияние конфликта на результаты голосования, но продолжил защищать решение о начале боевых действий.

Ранее часть советников Дональда Трампа предложила возобновить удары по Ирану в течение ближайших восьми недель. По сведениям NBC News, представители администрации опасаются осложнений после вступления в должность нового состава Конгресса в январе. Демократы, получившие большинство в обеих палатах, смогут инициировать расследования и добиваться прекращения военных действий. Среди сторонников нового наступления телеканал называл Хегсета. Он критиковал чиновников, которые ранее убедили президента приостановить военную кампанию и перейти к переговорам с Тегераном. В их числе источники упоминали вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.