Новым главой аппарата Белого дома станет 41-летний Стивен Миллер, имеющий белорусские корни. Его прапрадед переехал в Америку из местечка Антополь, расположенного на территории нынешней Брестской области Белоруссии. Президент США Дональд Трамп объявил о назначении своего давнего советника 6 ноября в соцсети Truth Social. На происхождение будущего руководителя аппарата обратили внимание издания The New Republic и Politico.

Предки Миллера по материнской линии происходили из еврейской семьи, проживавшей на территории Российской империи. Его прапрадед Вольф-Лейб Глоссер прибыл в США в 1903 году. Впоследствии к нему присоединились другие родственники. Семья обосновалась в штате Пенсильвания, где со временем создала успешный торговый бизнес.

До повышения Миллер занимал должность заместителя главы аппарата Белого дома и отвечал за вопросы внутренней безопасности. Он работает с Трампом с 2016 года и считается одним из главных архитекторов его жёсткой миграционной политики, включая массовые депортации и ограничения на въезд иностранцев. В американских СМИ советника также называли «серым кардиналом» Министерства юстиции США, которым руководит генпрокурор Пэм Бонди.

Как ранее сообщала The Wall Street Journal, в последний год Трамп за закрытыми дверями выражал недовольство некоторыми последствиями миграционной политики и возлагал ответственность за перегибы на Миллера. На проблемы президенту указывала в том числе его супруга Мелания. Несмотря на это, американский лидер решил повысить советника, которого считает одним из наиболее доверенных сотрудников.

Миллер сменит Сьюзи Уайлс, ставшую первой женщиной во главе аппарата Белого дома. Она руководила предвыборной кампанией Трампа в 2024 году, а после его инаугурации в январе 2025-го заняла одну из ключевых должностей в администрации. В американских политических кругах Уайлс считали человеком, способным сдерживать импульсивность президента. За спокойную манеру общения и жёсткость в работе она получила прозвища «тихо говорящая бабушка» и «ледяная дева».

По решению Трампа, Миллер приступит к новым обязанностям в понедельник, 9 ноября, а Уайлс перейдёт в политический штаб президента. Кадровая перестановка стала крупнейшей в Белом доме после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, на которых республиканцы потеряли большинство в обеих палатах. При этом сам Трамп не связал уход Уайлс с результатами голосования. Американский лидер поблагодарил её за работу и объяснил своё решение необходимостью периодически обновлять команду.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп смягчил позицию по депортациям после жалоб Мелании на выдворение её знакомых из США. По информации The Wall Street Journal, президент признал в разговорах с помощниками, что Стивен Миллер мог зайти слишком далеко в реализации жёсткой миграционной политики. В окружении американского лидера также высказывали опасения по поводу недовольства избирателей масштабными депортациями.