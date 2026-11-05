Президент США Дональд Трамп пересмотрел своё отношение к жёстким мерам против мигрантов после жалоб супруги Мелании на депортацию её знакомых. После разговора с первой леди американский лидер признал в беседе с помощниками, что один из главных сторонников ужесточения миграционной политики Стивен Миллер мог зайти слишком далеко, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Меланию возмутило, что под депортацию попали люди, которых она знала лично. Её недовольство стало одним из факторов, повлиявших на позицию президента в отношении масштабной кампании по выдворению иностранцев.

Миллер считается одним из главных разработчиков жёсткого курса администрации Трампа в миграционной сфере. Именно с его именем связывают усиление проверок, задержаний и депортаций иностранцев, находящихся в США без законных оснований.

Как отмечает WSJ, отношение президента к иммиграционным ограничениям в течение года менялось. В одних ситуациях он требовал более решительных действий, а в частных беседах выражал обеспокоенность последствиями чрезмерно жёстких мер.

Дополнительное давление на Белый дом оказали и политические последствия миграционной кампании. По данным американских журналистов, некоторые республиканцы в Техасе и Флориде опасались недовольства избирателей, особенно в районах с большой долей латиноамериканского населения.

На промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября демократы получили заметную поддержку в таких округах. При этом миграционная политика была лишь одним из вопросов предвыборной кампании, поэтому напрямую связывать результаты голосования исключительно с депортациями нельзя.