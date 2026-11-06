Иран не откроет Ормузский пролив и не возобновит переговоры с Вашингтоном, пока США не выполнят семь требований Тегерана. Об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи сообщил президенту России Владимиру Путину во время встречи в Кремле.

По словам иранского политика, соответствующие условия уже переданы американской стороне. Тегеран намерен добиваться их полного выполнения и не рассматривает возможность уступок по вопросу возобновления судоходства.

«До тех пор, пока Вашингтон не выполнит их, Ормузский пролив не откроется и никаких переговоров не состоится», — подчеркнул Резаи. Его комментарий иранским СМИ распространило посольство Исламской Республики в России.

О встрече Путина с представителем иранского руководства ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По данным иранских СМИ, Резаи также передал российскому лидеру послание верховного руководителя Ирана. Содержание письма не раскрывается.

При этом полный перечень семи требований Тегерана пока не обнародован. Среди ранее озвученных условий назывались прекращение военных действий, снятие американской морской блокады и ограничений на продажу иранской нефти, а также разблокировка замороженных активов.

Ещё 3 ноября Резаи сообщил, что ответ Вашингтона на иранские предложения оказался неудовлетворительным. Ранее он признавал, что американская сторона согласилась с некоторыми пунктами, однако по остальным разногласия сохраняются.

Ормузский пролив остаётся одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Его закрытие и продолжающееся противостояние Ирана с США создают риски для международных поставок энергоносителей.