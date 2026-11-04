Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о подрыве четырёх нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе. По утверждению иранских военных, суда пытались пройти через район, объявленный Тегераном закрытым для судоходства, сообщает агентство IRNA.

«Четыре нефтяных танкера, пытавшиеся пройти по запрещённому маршруту в южной части Ормузского пролива, подорвались на морских минах и до сих пор горят», — говорится в заявлении КСИР.

Кроме того, иранская сторона сообщила об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над Ормузским проливом.

Ранее Life.ru рассказывал, что у побережья Омана два неизвестных снаряда попали в машинное отделение нефтяного танкера. По данным британского Центра координации морских торговых перевозок (UKMTO), судно находилось в 14 морских милях к северо-востоку от одного из населённых пунктов страны.