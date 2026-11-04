Два снаряда попали в танкер возле берегов Омана
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Танкер попал под удар двух неизвестных снарядов у побережья Омана. Об инциденте сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
По информации военных, судно находилось в 14 морских милях к северо-востоку от одного из населённых пунктов Омана, когда произошло нападение.
«Сотрудник службы безопасности танкера сообщает о попадании двух неизвестных снарядов в машинное отделение», — говорится в сообщении UKMTO.
Сведений о пострадавших и ущербе окружающей среде пока нет. Военные также не уточнили, под каким флагом следовал танкер.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о подрыве двух танкеров на морских минах в Ормузском проливе. По версии иранских военных, суда пытались пройти по маршруту, который Тегеран не согласовал. В КСИР также сообщили, что после взрыва один из танкеров загорелся.