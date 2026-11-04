Танкер попал под удар двух неизвестных снарядов у побережья Омана. Об инциденте сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По информации военных, судно находилось в 14 морских милях к северо-востоку от одного из населённых пунктов Омана, когда произошло нападение.

«Сотрудник службы безопасности танкера сообщает о попадании двух неизвестных снарядов в машинное отделение», — говорится в сообщении UKMTO.

Сведений о пострадавших и ущербе окружающей среде пока нет. Военные также не уточнили, под каким флагом следовал танкер.